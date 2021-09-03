Дома пустеют - село в ВКО может стать заброшенным

Село Урунхайка в ВКО скоро может стать заброшенным, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Хабар 24", уровень жизни сельчан ухудшается.

Из-за условий люди покидают живописные берега озера Маркаколь. В летние месяцы здесь даже туристов нечасто можно встретить. С каждым годом жителей в Уранхайке становится меньше. Дома пустеют.

По словам сельчан, остались только те, кто держит скот. Остальные продают жилье или сдают туристам. А все потому, что нет инфраструктуры. В том числе, детских садов и школ. Единственное учебное заведение и то снесли, здание было аварийным.

Здесь почти не ездят машины. Школу закрыли, мы не знаем, где учить наших детей. В прошлом году говорили, новое здание построят, но обещание не сдержали, - отметил Сагымбек Докеев, житель села.

Аким Курчумского района уточнил, что разрабатывается типовой проект по строительству школы на 100 мест.

Если документация будет, здание возведут в следующем году. Кроме того, нужны деньги на ремонт дороги от села Теректы до Акжар. На 32 км необходимо примерно 1 млрд тенге, - сказал Дулат Кажанов.

Еще 1 млрд нужно на ремонт дороги от Акжайляу до Урунхайки. Без внедорожника преодолеть это расстояние сложно, учитывая, что поселок расположен в горах, опасен каждый поворот. Но проект приостановили из-за карантина. Вопрос будет решен, когда из местного бюджета выделят деньги.