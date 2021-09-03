Ученики школы-интерната №9 получили подарок от "АрселорМиттал Темиртау"

Дети с особенностями в развитии – ученики специальной школы-интерната №9 получили важный подарок от компании "АрселорМиттал Темиртау".

Благодаря профессионализму педагогов специальной школы-интернат №9 и полезному подарку от компании "АрселорМиттал Темиртау" дети с особенностями в развитии станут лучше понимать окружающий мир. Метод Монтессори - уникальная педагогическая система, основанная на идее свободного воспитания. Педагогическая система, разработанная итальянским врачом Марией Монтессори еще в прошлом веке, признана крайне эффективной и используется во многих образовательных учреждениях мира. Теперь возможность обучаться по этому уникальному методу появилась и у воспитанников специальной школы интернат №9 г. Сарани.

В нашем учебном заведении обучается 123 ребенка с особыми образовательными потребностями и интеллектуальными нарушениями. К ним нужен специальный и очень особый подход. Решить наши многие задачи поможет кабинет Монтессори, - рассказывает директор школы Салтанат Бесжигитова. – Мы очень рады и благодарны компании "АрселорМиттал Темиртау" за такой замечательный подарок.

Кабинет состоит из нескольких зон: практической деятельности, математической, естествознания, языка и речи. Занятия в этом кабинете помогут ребятам научиться самостоятельности, поспособствуют в развитии сенсорики и психических процессов. Дети во время занятий будут развивать навыки, которые пригодятся им в повседневной жизни, например, пользоваться утюгом.

Торжественное открытие кабинета состоялось 2 сентября. Поздравить ребят и подарить им конструкторы и сладкие подарки приехали директор Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Андрей Черномаз и исполнительный директор, курирующий работу Угольного и Железорудного департаментов Гелсон Батиста.

Выражаю огромную благодарность всему вашему коллективу, так как вы выполняете огромную и очень нужную работу, занимаясь с особенными детьми. Это очень важная и ответственная работа, которая показывает вашу приверженность к данному делу, требующего любви к детям, - сказал Гелсон Батиста.