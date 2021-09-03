Для операторов почты введут требования по переводам денег

Агентством по финансовому мониторингу разработаны требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, внутренний контроль осуществляется c целью обеспечения выполнения требований законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также поддержания эффективности системы внутреннего контроля субъектов на уровне, достаточном для управления рисками легализации ОД/ФТ; минимизации рисков легализации ОД/ФТ.

Правила внутреннего контроля являются внутренним документом субъектов либо совокупностью таких документов, которые регламентируют организационные основы работы, направленные на ПОД/ФТ и устанавливают порядок действий в целях ПОД/ФТ.

Так, правила предусматривают назначение ответственного работника, который осуществляет мониторинг за их соблюдением, а также определяются работники подразделения по организации, мониторингу реализации и соблюдению документа, в компетенцию которых входят вопросы ПОД/ФТ.

На должность ответственного должностного лица назначается лицо, имеющее высшее образование, не имеющее не снятую или не погашенную судимость за совершение преступлений в сфере экономической деятельности, либо умышленных преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений.

Программа организации внутреннего контроля включают процедуры:

организации внутреннего контроля, включая описание функций ответственного работника и работника подразделения по ПОД/ФТ, в том числе порядка взаимодействия с другими структурными подразделениями почты при осуществлении внутреннего контроля;

отказа клиентам в установлении деловых отношений и прекращении деловых отношений, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом, и принятия мер по замораживанию операций с деньгами или иным имуществом;

признания субъектами сложной, необычно крупной и другой необычной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной операции;

признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ, в качестве подозрительной;

представления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, фактов отказа физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом в уполномоченный орган, включая указания и регламенты работы в автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган;

фиксирования и хранения документов и сведений, полученных по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента, сведения о счете и переписку с ним, документов и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе о подозрительных операциях, а также результатов изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций.

информирования работниками почты руководителя о ставших им известными фактах нарушения законодательства в части ПОД/ФТ, допущенных работниками;

оценки, определения, документального фиксирования и обновления результатов оценки рисков легализации ОД/ФТ;

разработки мер контроля, процедуры по управлению рисками легализации ОД/ФТ и снижению рисков легализации ОД/ФТ;

классификации своих клиентов с учетом степени риска легализации ОД/ФТ.

Допускается включение субъектами в программу дополнительных мер по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, - говорится в документе.

Программа управления риском легализации ОД/ФТ предусматривает проведение лицом, осуществляющим операцию с клиентами, оценки риска совершения клиентом операций с деньгами или иным имуществом, связанных с легализацией ОД/ФТ с присвоением уровней риска.

Результаты оценки рисков предоставляются по требованию уполномоченного органа и органа регулятора в сфере ПОД/ФТ.

К клиентам, чей статус или чья деятельность повышают риск легализации ОД/ФТ, относятся следующие типы:

по деловым отношениям и почтовым переводам денег физических и юридических лиц из государств (территорий):

не выполняющие или недостаточно выполняющие рекомендации ФАТФ;

с повышенным уровнем коррупции или иной преступной деятельностью;

подвергнувшихся санкциям, эмбарго и аналогичным мерам, налагаемым ООН;

предоставляющих финансирование или поддержку террористической (экстремисткой) деятельности организации.Ссылки на перечни таких государств (территорий) по данным ООН размещаются на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа;

Также, когда клиент является:

иностранным публичным должностным лицом;

лицом, действующим в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица;

лицом, являющимся членом семьи, близким родственником иностранного публичного должностного лица;

лицом, являющимся членом семьи, близким родственником иностранного публичного должностного лица; лицом без гражданства;

гражданином РК, не имеющим адреса регистрации или пребывания в РК;

нерезидентом;

некоммерческой организацией;

Кроме того, клиент считается подозрительным, когда:

местонахождение клиента, заявленное при государственной регистрации, не совпадает с местом фактической деятельности его органов управления;

деловые отношения с клиентом осуществляются при необычных обстоятельствах;

деятельность клиента связана с интенсивным оборотом наличных денег;

у сотрудников почты возникают сложности при проверке представленных клиентом сведений;

клиент настаивает на поспешности проведения операции;

клиент настаивает на нестандартных или необычно сложных схемах расчетов, использование которых отличаются от обычной практики Субъектов;

клиентом совершаются действия, направленные на уклонение от процедур финансового мониторинга;

операции клиента ранее были признаны подозрительными;

Также в этот список входят операции с деньгами или иным имуществом:

осуществляемые без физического присутствия сторон; совершаемые от имени или в пользу неизвестных или несвязанных третьих лиц; связанные с анонимными банковскими счетами или с использованием анонимных, вымышленных имен, включая наличные расчеты; не имеющей очевидного экономического смысла или видимой законной цели; совершаемые клиентом с несвойственной ему частотой или на необычно крупную для данного клиента сумму; по которой имеется информация о высоком риске легализации ОД/ФТ.

Полный текст правил можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 16 сентября.