Синоптики предоставили прогноз погоды на 4 сентября в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Западные, северо-западные регионы РК будут находиться под влиянием ложбины циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами пройдут дожди с грозами. На остальную часть территории страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с чем на большей части страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря, на западе – град, шквал, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области на севере ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра на западе, в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

В Актюбинской области ночью на большей части, днем на севере, северо-востоке области ожидаются гроза, усиление ветра ночью на западе, северо-западе, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

В Атырауской области ночью на севере и в центре ожидаются гроза, усиление ветра порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью на западе, северо-западе ожидаются гроза, усиление ветра ночью порывы 17-22 м/с, днем на севере области 15-20 м/с. Днем в центре и западе области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

На западе Костанайской области ожидаются гроза, град, усиление ветра ночью на западе, днем на большей части 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

На северо-востоке, юго-западе Жамбылской, на юго-западе, севере Акмолинской, днем на западе, севере Северо-Казахстанской, на западе Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, на юге и юго-западе Жамбылской, на востоке Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге и юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юго-западе Карагандинской, в центре и юге Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юго-западе Акмолинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.