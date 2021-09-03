В правила совершения действий для нотариусов внесли изменения

Министр юстиции РК приказом от 27 августа 2021 года внес изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает zakon.kz.
В частности, говорится, что если брачным договором между супругами не установлен режим раздельной собственности, то не подлежат нотариальному удостоверению:
Также изменен пункт о том, когда нотариус не удостоверяет отчуждение:
Как сообщается, изменения приняты в связи с внесенными поправками в Земельный кодекс РК.
Приказ вводится в действие с 13 сентября 2021 года.
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