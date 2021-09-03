Алтай Кульгинов обозначил направления работы акимата

Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн-встречу с активом города по реализации Послания президента.

Проводимые работы по направлениям, начиная от строительства учебных заведений и соцжилья, заканчивая благоустройством города и поддержкой МСБ, тесно переплетены друг с другом. От того, как работает то или иное направление, сказывается общий комфорт проживания в городе. Согласно поручению Президента усилили работу по нашим направлениям. Особое внимание уделяем строительству льготного доступного жилья: только за последние три года количество доступного жилья будет увеличено более чем в 5,5 раза. Кроме того, в этом году введем в эксплуатацию 15 школ - это более 40 тыс. новых ученических мест. Это в два раза больше, чем в 2020, и в 4 раза больше, чем в 2019 году. При строительстве учитываем материально-техническое оснащение школ, в том числе кабинеты инклюзии. Так как необходимо создавать все условия для социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Педагогам и учащимся также оказываются дополнительные меры поддержки: зарплата до 2024 года ежегодно увеличивается на 25%, создаются условия для профразвития учителей, для привлечения кадров ежегодно выделяются гранты на обучение и др. В рамках Всеобуча на помощь детям из малообеспеченных семей акиматом столицы в текущем году выделяется 800 млн тг.

Одним из важных направлений является поддержка детско-юношеского спорта. Сейчас в городе работают 11 детско-юношеских спортивных школ с охватом чуть более 8 тысяч детей. За счет направления допфинансирования планируем увеличить охват детей более чем на 50%. Также увеличиваем количество дворовых клубов, - подчеркнул Алтай Кульгинов.





Согласно поручению главы государства, массовый спорт является приоритетом в развитии. Для этого в городе ведутся работы по развитию спортивной инфраструктуры. За два года построено 400 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары), где горожане как могут проводить время на свежем воздухе, так и заниматься разными видами спорта. В четырех жилых массивах введут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы и др.





Город развивается с учетом потребности горожан. Для эффективной обратной связи на еженедельной основе проводятся приемы граждан. Открытые акиматом соццентры, такие как Жануя, единый Центр по оказания услуг в сфере жилья, iQala (Кошкарбаева, 29), Центр обслуживания молодежи (Гете,1), также помогают слышать запросы горожан и принимать меры для решения поступающих вопросов. Существенную роль в работе с населением выполняет iKomek.