Antikor Almaty уделяет особое внимание ведению "Е-уголовное дело"

Учитывая актуальность цифровизации, Antikor Almaty особое внимание уделяется ведению уголовного производства в электронном формате.

Кроме того, форсируется работа по полному оснащению рабочих мест для ведения досудебных расследований в электронном формате и обеспечению безопасности обрабатываемых данных. О полученных результатах рассказали в ходе прямого эфира Antikor.Live руководителя алматинского антикоррупционного ведомства.

В настоящее время все следователи Департамента полностью обеспечены необходимым оборудованием для расследования уголовных дел в электронном формате. С начала года Департаментом в электронном формате зарегистрировано 16 уголовных дел, из которых 5 – прекращены по нереабилитирующим основаниям, 2 – прекращены за отсутствием состава уголовного правонарушения, 9 уголовных дел находятся в производстве, которые в последующем будут направлены в суд, - отметил в ходе эфира руководитель Антикоррупционной службы Алматы Мурат Ахметов.

Отмечается, что использование подобного формата, прежде всего, влияет на снижение коррупционных рисков в процессе расследования уголовных дел, повышается уровень открытости и прозрачности. Кроме того, используемые технологии по защите данных препятствуют фальсификации и замене документов в уголовном деле.

Это усиливает подотчетность и дисциплинирует сотрудников органов, ведущих уголовное производство.

Напомним, что в рамках реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан" на базе информационной системы "Единый реестр досудебных расследований" разработан модуль "Электронное уголовное дело", который интегрирован с информационной судебной системой "Төрелік".