Сборная Казахстана по футзалу объявила состав на Чемпионат мира

12 сентября в Литве стартует мировое первенство по футзалу, передает zakon.kz.
На Чемпионат мира собираются 24 лучшие сборные, которые разбиты на 6 подгрупп, представляющие разные континенты, сообщает fifa.org.
Международная федерация футбола (FIFA) за 10 дней до турнира предоставила общественности состав команд, которые прибудут на этот турнир.
Список казахстанской делегации.
1. Рауан Атантаев – вратарь
2. Игита – вратарь
3. Тайнан – нападающий
4. Нурбек Карагулов - нападающий
5. Даурен Нургожин - защитник
6. Агадиль Мадьяров - защитник
7. Азат Валиуллин - нападающий
8. Быржан Оразов – защитник
9. Альберт Акбаликов - нападающий
10. Чингиз Есенаманов - нападающий
11. Арнольд Кнауб - нападающий
12. Даурен Турсагулов - нападающий
13. Жомарт Токаев - нападающий
14. Дуглас - защитник
15. Болат Сарбасов - защитник
16. Нарун Сериков – вратарь
Главный тренер – Пауло Рикардо
Помощник гл.тренера – Сергей Коридзе
Расписание игр сборной Казахстана:
12 сентября: Казахстан – Коста-Рика
15 сентября: Литва – Казахстан
18 сентября: Венесуэла - Казахстан
Куандык Шынасилов
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