Сборная Казахстана по футзалу объявила состав на Чемпионат мира

12 сентября в Литве стартует мировое первенство по футзалу, передает zakon.kz.

На Чемпионат мира собираются 24 лучшие сборные, которые разбиты на 6 подгрупп, представляющие разные континенты, сообщает fifa.org.

Международная федерация футбола (FIFA) за 10 дней до турнира предоставила общественности состав команд, которые прибудут на этот турнир.

Список казахстанской делегации.

1. Рауан Атантаев – вратарь

2. Игита – вратарь

3. Тайнан – нападающий

4. Нурбек Карагулов - нападающий

5. Даурен Нургожин - защитник

6. Агадиль Мадьяров - защитник

7. Азат Валиуллин - нападающий

8. Быржан Оразов – защитник

9. Альберт Акбаликов - нападающий

10. Чингиз Есенаманов - нападающий

11. Арнольд Кнауб - нападающий

12. Даурен Турсагулов - нападающий

13. Жомарт Токаев - нападающий

14. Дуглас - защитник

15. Болат Сарбасов - защитник

16. Нарун Сериков – вратарь

Главный тренер – Пауло Рикардо

Помощник гл.тренера – Сергей Коридзе

Расписание игр сборной Казахстана:

12 сентября: Казахстан – Коста-Рика

15 сентября: Литва – Казахстан

18 сентября: Венесуэла - Казахстан

Куандык Шынасилов