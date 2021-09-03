Семь человек в Алматы привлечены к адмответственности за незаконное вознаграждение

20 марта текущего года главой государства внесены изменения в некоторые статьи Административного кодекса Казахстана, входящие в компетенцию уполномоченных органов по противодействию коррупции. При выявлении признаков административных правонарушений лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Алматы на сегодняшний день было возбуждено семь административных дел. К примеру, привлечен к ответственности гражданин по факту предоставления директору Центра перинатологии и детской кардиохирургии незаконного материального вознаграждения за оказание содействия в медицинской родовой помощи близкому родственнику. Также привлечены к административной ответственности на сумму 100 МРП контролеры и реализаторы рынков за незаконное вознаграждение должностных лиц отдела государственного контроля карантина, защиты растений и фитосанитарных контрольных постов Инспекции в агропромышленном комплексе за непривлечение первых к административной ответственности, - рассказал в ходе эфира Antikor.Live руководитель Департамента по противодействию коррупции Мурат Ахметов.

Руководитель службы также обратился к гражданам, призывая отказаться от сложившейся привычки незаконно материально вознаграждать государственных служащих, прекратить дарить подарки, льготы либо другие услуги за служебные действия.

Наказание в данном случае для вышеуказанных должностных лиц грозит штрафом в размере 600 месячных расчетных показателей, или порядка 1,8 млн тенге. За предоставление вознаграждений, подарков или льгот физические лица понесут наказание по ст. 676 КоАП РК в виде штрафа размером 200 МРП, это почти 600 тысяч тенге.

Если вознаграждение превышает 2 МРП, то наказание предусмотрено в виде уголовной ответственности.