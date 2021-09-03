Нурлан Домбаев проиграл встречу за "бронзу" на Паралимпиаде в Токио

Паратаэквондист Нурлан Домбаев не смог пополнить копилку казахстанской сборной шестой медалью паралимпийских игр, передает zakon.kz.

Наш спортсмен проиграл схватку за третье место представителю Аргентины Хуану Саморано 12:13, сообщает olimpics.com.

А в финале весовой категории до 75 килограммов выступили иранец Махди Поурранамадгоураби, который до этого победил нашего Нурлана Домбаева, и Хуан Диего Гарсия Лопес из Мексики. Южноамериканец увозит домой "золото", выиграв со счетом – 26:20.

Куандык Шынасилов