"Шумные" автомобили в Алматы будут проверять

В городе прошлой ночью выявили 63 нарушения, которые связаны с незаконным переоборудованием транспорта, а также использованием резонаторов и прямотоков, передает zakon.kz.

Сумма штрафа, наложенного в отношении любителей шумной и быстрой езды, составила 1 800 000 тенге. На штрафную стоянку водворены 4 автомашины. У 59 автовладельцев изъяты государственные регистрационные номерные знаки, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков.

Как уточнили стражи порядка, номера вернут после устранения недостатков.

С начала года за использование резонаторов и прямотоков, нарушающих покой граждан, к административной ответственности привлечено около 2000 человек. Они оштрафованы на сумму свыше 91 млн тенге.

Необходимо отметить, что выявляются факты, когда злостные нарушители тщательно скрывают тумблер переключения выхлопной системы, создающий ревущий эффект. В таких случаях автомототранспортное средство направляется на экспертизу, возмещение расходов за проведение исследования возлагается на владельца ТС, - резюмировал Алмасбеков.