Девочку изнасиловали в собственной квартире в центре Актобе

Восьмилетняя девочка была одна дома и сама открыла дверь злоумышленнику, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как уточняется, мужчина надругался над ребенком и сбежал. Полицию вызвали соседи, которые услышали подозрительный шум. Территорию вокруг многоэтажки оцепили. Спустя несколько часов стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Другие подробности страшного преступления в интересах следствия не сообщаются.

Начато досудебное расследование по статье 120 части 4 УК РК. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Департамента полиции, - сказал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.