Ударивший ребенка в целях "воспитания" в Алматы принес извинения

3 сентября 2021, 23:08
Фото: скриншот

55-летний мужчина, который ударил 10-летнего мальчика у подъезда, решил извиниться официально, передает zakon.kz.

Он решил принести извинения публично. Отмечу, что извинения не снимают ответственность, предусмотренную законом, - написал в Instagram заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Сообщалось, что мужчина оказался недоволен тем, что мальчик не пропустил его в подъезд, прежде чем выйти. Видео удара попало в социальные сети.

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Публикация от Рустам Абдрахманов (@rustam.abdrakhmanov_)


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