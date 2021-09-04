18-летняя боксерша умерла спустя несколько дней после нокаута

Мексиканская боксерша Жанетт Сапата скончалась спустя несколько дней после неудачи на профессиональном ринге, передает zakon.kz.

28 августа спортсменка уступила в поединке с канадкой Мари-Пьер Уль. Мексиканка пропустила удар и потеряла сознание в четвертом раунде. Судья зафиксировал поражение Сапаты нокаутом. 18-летняя девушка была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось, - пишет lenta.ru.

Ее соперница отреагировала на произошедшее, опубликовав заявление в Instagram.

Бокс - опасен и кроет множество рисков. Но это наша работа, наша страсть. Никогда не стремилась нанести вред своим соперницам, - написала Уль.