Названы шесть самых опасных видов головной боли

Любая головная боль, особенно у пожилых пациентов, является поводом для консультации врача, сообщает zakon.kz.

Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил врач-невролог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Кирилл Нагорнюк.



По словам медика, необходимо различать виды боли, чтобы вовремя принять верное решение о лечении и предупредить появление более серьезных последствий.

Как рассказал Нагорнюк, опасной может быть внезапная и сильная головная боль. Пациенты часто описывают ее как "удар по голове". Такая боль может быть признаком кровоизлияния в области оболочек мозга.

Другой вид боли возникает чаще по ночам или в утренние часы и сопровождается тошнотой или рвотой. Иногда такие симптомы говорят о наличии в голове опухоли. Еще один вид боли — нарастающий, сопровождается онемением или слабостью в конечностях, нарушением зрения, слуха, речи или координации. Она может быть признаком инсульта, отметил Нагорнюк.

Также, по его словам, боль в голове на фоне высокой температуры и ограничения движения в мышцах шеи, может указывать на менингит.

Опасность представляет и волнообразная головная боль, которая нарастает после травмы головы, сопровождается тошнотой, сонливостью или, наоборот, возбуждением. В этом случае, как пояснил медик, речь может идти о внутричерепной гематоме.

Боль в голове в области виска у пациентов старше 60 лет, которая сопровождается повышением температуры и нарушением остроты зрения на один глаз, может свидетельствовать о появлении воспалительного процесса в сосудах, сообщил невролог.