В Минздраве РК рассказали о ситуации по КВИ на 3 сентября

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 сентября 2021 года. Число заболевших вновь пошло на спад по сравнению со статистикой от 2 сентября. К примеру, в Карагандинской области число заразившихся за сутки уменьшилось на 66 человек, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 308,

в городе Алматы - 1267,

в городе Шымкент - 207,

в Акмолинской области - 241,

в Актюбинской области - 324,

в Алматинской области - 340,

в Атырауской области - 190,

в ВКО - 182,

в Жамбылской области - 110,

в ЗКО - 106,

в Карагандинской области - 556,

в Костанайской области - 231,

в Кызылординской области - 145,

в Мангистауской области - 235,

в Павлодарской области - 263,

в СКО - 68,

в Туркестанской области - 57.

Всего в стране подтвержден 808 431 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 8384 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1038,

в городе Алматы - 2047,

в городе Шымкент - 603,

в Акмолинской области - 283,

в Актюбинской области - 533,

в Алматинской области - 195,

в Атырауской области - 720,

в ВКО - 145,

в Жамбылской области - 221,

в ЗКО - 139,

в Карагандинской области - 1219,

в Костанайской области - 104,

в Кызылординской области - 176,

в Мангистауской области - 268,

в Павлодарской области - 488,

в СКО - 93,

в Туркестанской области - 112.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 710 025 человек.