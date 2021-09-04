Apple обвинили в том, что Siri подслушивает разговоры пользователей

Компания Apple столкнется с коллективным иском, в котором ее обвинят в нарушении конфиденциальности пользователей фирменным голосовым помощником Siri, сообщает zakon.kz со ссылкой на 3dnews.

Об этом в четверг заявил федеральный судья США. Истцы попытаются доказать, что Siri регулярно записывает их разговоры, а Apple передает записи третьим лицам.

Голосовые помощники обычно реагируют на определенные ключевые слова, такие как "Привет, Siri". Один из пользователей iPhone рассказал, что он вел конфиденциальную беседу о коммерческой программе лечения со своим врачом, после чего устройство начало предлагать рекламу именно этого лечения. Другие истцы заявили, что после обсуждения кроссовок и солнцезащитных очков начали видеть рекламу именно тех моделей продуктов, которые упоминались в беседе.

Калифорнийский судья заявил, что истцы будут настаивать на том, что Apple нарушила правила соглашения с пользователями, федеральный закон о прослушивании телефонных разговоров и калифорнийский закон о конфиденциальности.

Apple пока никак не прокомментировала ситуацию. Первого июля другой федеральный судья Калифорнии заявил, что пользователи Google Ассистент, представленные теми же юридическими фирмами, что и в случае с Apple, могут подать иск против поискового гиганта.