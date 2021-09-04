Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясения

Утром 4 сентября казахстанские сейсмологи зафиксировали два подземных толчка. Эпицентр находился в Китае, передает zakon.kz.

По данным сейсмослужбы, в 7:28 в 599 км на юге от Алматы, на территории Китая зарегистрировано землетрясение, энергетический класс землетрясения составил 10.9. Магнитуда MPV 4.5. Глубина залегания 5 км.

Позже зафиксированы повторные толчки.

4 сентября в 7:54 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр находился в 601 км на юге от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 37.82° с.ш. 77.56° в.д. Глубина 5 км, - говорится в сообщении СОМЭ.

Сведений об ощутимости нет.