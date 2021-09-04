Послание Президента придало импульс открытию новых месторождений в Мангистау

Сегодня мангистаусцы обозначили направления реализации Послания главы государства. Аким области Серикбай Трумов конкретизировал задачи, которые будут выполняться в регионе, и возложил соответствующие поручения на лиц, ответственных за их реализацию на местном уровне, сообщает zakon.kz.

Первая задача, обозначенная главой государства, - развитие экономики страны после пандемии.

В этом направлении ведется системная работа по диверсификации экономики региона. Приоритет отдается развитию обрабатывающей промышленности, туризма, строительства, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Мы планируем к 2025 году увеличить объем обрабатывающей промышленности области до 254,3 млрд тенге,- сказал аким области, добавив, что для достижения намеченных целей необходимо продолжить работу по привлечению прямых инвестиций в экономику региона, развитию обрабатывающей промышленности.

В привлечении средств инвесторов в область большая доля Актауской специальной экономической зоны. С момента открытия специальной экономической зоны инвестировано более 200 млрд тенге. На сегодняшний день в регионе функционируют 19 производств. Там трудятся около 1800 человек. В ближайшее время планируется реализация еще 14 проектов с участием иностранных и отечественных инвесторов. 5 из них будут запущены в этом году.

Послание Президента также придало новый импульс открытию новых месторождений в Мангистау. Глава государства поручил провести геологоразведку и комплексное изучение недр. По словам акима области, в этом направлении будут проведены геологоразведочные работы на месторождениях Узень, Жетыбай, Каламкас и др. Данная инициатива вошла в комплексный план социально-экономического развития, который сейчас разрабатывается в области.

Это позволит определить запасы нефти в регионе, увеличить объемы добычи нефти и газа и объем работ предприятий, обслуживающих нефтяные компании, - сказал Трумов.