Тайны еды, путешествия, аналитика: Первый канал Евразия запускает новый сезон

Сегодня на Первом канале Евразия стартует новый сезон. Редакторы и журналисты телеканала подготовили несколько проектов, опираясь на интересы людей. Зрителям откроются и гастрономические секреты казахского народа, и невероятные пейзажи родного Казахстана. И это – только начало.

Тайны вокруг нас

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"Тайны вокруг нас" – цикл документальных фильмов, который выйдет в эфир 5 сентября. Картины сняты в жанре развлекательного научпопа, а значит, они будут не только познавательными, но и интересными. Проект посвящен популярным казахским блюдам. Об их пользе и вреде расскажет диетолог, а шаман ответит, как на них откликается человеческая душа.

Зрители узнают о тайнах казахской кухни, о которых даже не догадывались. К примеру, какое блюдо принято называть "живой едой", или почему курт окрестили "камнем спасения" и "драгоценным камнем казахов"? По какой причине тюрки не выдавали рецепт айрана и кымыза даже под страхом смерти, или о чем может сказать распределение частей бешбармака?

Когда смотреть: по воскресеньям, в 14:00.

Язык: русский.

"Вау, Казахстан!"

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"Вау, Казахстан!", – так говорят иностранные туристы, когда видят красоты нашей природы. А как много путешествуют по родной стране сами казахстанцы?

Порой увлекательное и необычное находится буквально в двух шагах от нас и мы этого не замечаем. Популярный блогер Ануар Нурпеисов приготовил маршруты, пройдя по которым вместе с ним, каждый зритель воскликнет: "Вау, Казахстан!".

Когда смотреть: по субботам, в 18:00.

Язык: русский.

"Мама, голосуй за меня"





Легко ли маме объективно судить свою дочь? Особенно, если приходится оценивать только голос?

У участниц нового шоу на Первом Канале Евразия "Мама, голосуй за меня" - непростая задача. В жюри – мамы, а на сцене выступают их дочери. Мамы должны узнать своих дочерей по голосам – выставлять баллы конкурсанткам они будут сидя спиной к сцене. Может ли ошибиться материнское сердце?

Это шоу будет полно интриг, а изюминкой проекта станет его ведущий – Шаккенти.

Когда смотреть: по субботам, в 18:30.

Язык: казахский.

"Көремiз"



Одна и та же жизненная ситуация может выглядеть по-разному: сколько людей – столько и мнений. Новое ежедневное социальное вечернее ток-шоу на Первом канале Евразия – это не попытка устроить скандал из чужой проблемы, а стремление разносторонне и вдумчиво обсудить животрепещущие темы.

На площадку вместе с главными героями будут приглашены спикеры, среди которых общественные деятели, правозащитники, психологи, блогеры, журналисты, представители государственных органов.

Ведущая проекта – известный казахстанский журналист Газиза Раимбек.

Когда смотреть: с 13 сентября по будням, в 19:00.

Язык: казахский.

"Айна" и "Грани"



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Первый канал Евразия подготовил две аналитические программы – "Айна" (на казахском) и "Грани" (на русском). В студии встретятся люди с разными точками зрения на актуальные события. За их противостоянием будут наблюдать эксперты и комментировать их с профессиональной стороны. Зрителей ждут спецрепортажи, честные интервью в прямом эфире и многое другое.

Когда смотреть: "Айна" - по субботам, в 20:00; "Грани" - по воскресеньям, в 20:00.

Язык: казахский и русский.