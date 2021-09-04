Суд огласил приговор по делу о взрыве газового баллона в поезде Мангышлак-Актобе

В Мангистауской области Бейнеуский районный суд вынес приговор по делу о пожаре в грузовом вагоне поезда Мангышлак-Актобе, передает zakon.kz.

В отношении сотрудника железнодорожной станции, по вине которого произошел пожар, суд вынес решение - ограничение свободы на 2 года.

Как сообщает пресс-служба суда, начальника грузового вагона судили по части 2 статьи 292 "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия" и части 2 статьи 156 "Нарушение правил охраны труда, правил техники безопасности, совершенное лицом, на которого возложены обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, нарушение, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью".

Судебное заседание было проведено дистанционно.

Суд установил, что подсудимый У., вместе с коллегами, 13 декабря 2020 года выехал в командировку со станции Мангистау в грузовом цифровом почтовом вагоне, соединенном с пассажирским поездом сообщением "Мангистау-Актобе". В дороге они самостоятельно готовили еду во время дежурства, грубо нарушив требования инструкции, используя для приготовления пищи небольшой пятилитровый газовый баллон и мини-газовую печь. Как выяснилось, по этой причине в вагоне произошел взрыв.

В результате пожара, все лица, находящиеся в вагоне, получили телесные повреждения и были помещены в Бейнеускую центральную районную больницу. В реанимационном отделении больницы скончался проводник, - уточнили в пресс-службе суда.

В главном судебном разбирательстве подсудимый У. полностью признал предъявленное ему обвинение и попросил у потерпевших извинения и попросил суд назначить ему наказание не связанное с лишением свободы.

Приговором суда У. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 292 УК РК и ч. 2 ст. 156 УК РК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с привлечением к общественным работам на 100 часов, с лишением права заниматься почтовой и дорожной деятельностью сроком на два года, - заключил суд.

Приговор суда не вступил в законную силу.

14 декабря ночью загорелся багажный вагон пассажирского поезда 109 маршрутом Мангистау-Актобе. В составе поезда было 10 вагонов и 192 пассажира. Пять человек получили ожоги различной степени, все они находились в багажном вагоне поезда. В их числе: инкассатор, два проводника, один работник "Казпочты" 1985 года рождения и его сын 10 лет.

Пострадавшие с ожогами были доставлены в больницу Бейнеуского района.