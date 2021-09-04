Казахстанские борцы завоевали 5 медалей на Играх стран СНГ

3 сентября на спортивных играх среди стран СНГ во дворце единоборств "Ак Барс" казахстанские борцы завоевали сразу пять медалей, сообщает zakon.kz.

Мадияр Маулетканов (63 кг) в финале уступил белорусскому борцу Глебу Макаренко и стал серебряным призером. Также Динмухамед Кошкар в весе 67 килограммов уступил азербайджанцу Хасрату Джафарову и принес в копилку страны вторую серебряную медаль, пишет МКС РК.

Расул Жунус выступавший в весовой категории 77 кг завоевал бронзу, и расположился после россиянина Ислама Алиева и узбекистанца Муроджона Алимжанова.

Кроме того, в весе 87 кг Максат Сайлау стал серебряным призером.

Также Асылбек Жанибекулы, вышедший на ковер в весе 130 килограммов, завоевал бронзовую медаль в утешительном поединке. Золото досталось азербайджанцу Сархану Маммадову, победившему белорусского спортсмена Никиту Ковальского.

Пока казахстанская делегация занимает четвертое место в общекомандном зачете с 3 серебряными и 2 бронзовыми медалями.