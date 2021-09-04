В Актюбинской области два человека погибли в аварии

В Актюбинской области произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, передает zakon.kz.

По информации полиции, 38-летний водитель Chevrolet Aveo, двигаясь со стороны Хромтау, на 915 километре дороги Самара-Шымкент, вблизи поселка Карлау, при совершении обгона не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля в правую сторону по ходу движения.

В результате аварии скончались на месте водитель и один пассажир. Трое пассажиров госпитализированы в центральную больницу города Хромтау.

Проводится досудебное расследование по статье 345 часть 3 УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".