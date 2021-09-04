Юноша оштрафован за курение на борту самолета

18-летний житель Мангистауской области должет заплатить крупный штраф за курение на борту самолета, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП на транспорте, к административной ответственности привлечен пассажир воздушного судна сообщением Актау - Алматы.

3 сентября в линейный отдел полиции аэропорта поступило сообщение о данном нарушении. Стражи порядка составили на пассажира авиарейса протокол по части 1-2 статьи 441 КоАП РК "Потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, на борту воздушного судна".

Нарушителю предстоит выплатить штраф в размере 50 месячных расчетных показателей.