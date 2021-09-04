Данко назвал болезнь МакSим пиаром, обвинив певицу в алкоголизме

Певец Данко считает, что МакSим попала в больницу или из-за алкоголя, или ей проводили пластическую операцию, передает zakon.kz.

Российский певец Данко (Александр Фадеев) назвал болезнь артистки МакSим пиаром. Своим мнением он поделися с порталом Day.ru.

Пиарщики признались, что это был пиар и все придумано. Это развод для каких-то совсем дебилов. Там, если копнуть глубже — все странно. Никаких фото и видео нет вообще. И это в наше время, когда сейчас все снимают, — сказал исполнитель.

Данко предполагает, что певица оказалась в больнице из-за проблем с печенью в результате алкоголизма, или из-за пластических операций.

Он также отметил, что 1 сентября артистка была на каблуках, когда отводила ребенка в школу. Однако ранее появлялись сообщения о том, что певица с трудом ходит.

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3 августа МакSим вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ, 9 августа ее перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа певицу выписали. За это время МакSим сильно похудела, усиленно восстанавливается после болезни. Изменившуюся певицу МакSим сняли на видео. Российская певица получает большую поддержку от поклонников и коллег после длительной болезни, которые высылают артистке цветы и открытки.

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