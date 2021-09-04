Хамивший официанту и отказавшийся платить за счет извинился в соцсети

Один из участников инцидента в кафе решил принести извинения публично, передает zakon.kz.

Ранее был пост как гости кафе Marilyn в Алматы отказывались оплатить счет и хамили официанту. Правонарушители были установлены, - написал заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Instagram.

Абдрахманов отметил, что извинения не снимают ответственность, предусмотренную законом.

Хочу извиниться перед всеми. Больше такого не повторится, - говорит мужчина на видео.