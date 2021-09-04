Новые социальные объекты открыли в Жамбылской области

В преддверии нового учебного года в селе Масанчи Кордайского района открылась новая школа для 1200 учащихся, а в селе Кунбатыс - школа на 150 мест, передает zakon.kz.

Глава региона Бердибек Сапарбаев побывал в этих населенных пунктах и принял участие в открытии учебных заведений. Аким области осмотрел спортивный зал, конференц-зал, библиотеку, столовую, учебные классы новой школы в Масанчи. На строительство школы выделили 1 миллиард 200 миллионов тенге. В ближайшее время ей собираются присвоить имя Аль-Фараби. Направлены предложения в соответствующие инстанции.

В новой школе в селе "Кунбатыс-2" 147 учащихся обучают 20 педагогов. Строительство школы обошлось в 529 миллионов тенге.

Аким области отметил, что при поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева в прошлом году на развитие Кордайского района из бюджета страны было выделено 36 миллиардов тенге. В итоге в прошлом году в Кордае было построено четыре, а в этом году еще четыре спортивных комплекса. Кроме того, в этом году строятся четыре школы и несколько жилых домов.

Каждое развитое государство отдает приоритет прежде всего сфере образования. Условия, созданные для учеников и учителей, - это шаг в будущее. В настоящее время на территории области ведется строительство 21 объекта образования. В преддверии нового учебного года введены в эксплуатацию семь школ, - отметил он.

Затем глава региона поблагодарил выпускников, которые позаботились об оснащении школы мебелью.

Жители сел Масанчи, Кунбатыс и Сортобе отметили положительные изменения в жизни района и выразили свою благодарность руководству области и страны.

К 30-летию независимости сделано много добрых дел. Это веяние чувствуется и в нашем селе. Село обеспечили газом, есть чистая питьевая вода, отремонтированы дороги. Теперь здесь открылась новая школа современного типа. Выражаю благодарность Президенту страны и акиму области. Сейчас в Кордае все жители живут дружно и сплоченно, - сказал председатель Масанчинского сельского совета аксакалов Дыдыр Двумаров.

Его поддержала учитель казахского языка и литературы этой школы и родительница Шехуар Мумарова.

Мы очень рады начать новый учебный год в только что построенной современной школе. В прошлом году, когда Президент страны был в Кордае, мы обратились к нему с просьбой о строительстве нового образовательного учреждения. Он не заставил нас долго ждать и сегодня мы всецело ощущаем поддержку главы государства. Прежняя школа была ветхой, не хватало учебных кабинетов, не было спортзала. А в новой школе есть большой спортивный зал, кабинеты робототехники, - сказала она.

Кроме того, в ходе поездки аким области Сапарбаев вручил ключи от квартир новых жилых домов в селе Сортобе. Всего здесь планируется построить 20 двухквартирных жилых домов, половина из них полностью завершены. Остальные 10 домов будут введены в эксплуатацию до конца года. Также в рамках проекта "Асарлатып үй салу" многодетной матери были вручены ключи от новой квартиры.

Затем аким области Сапарбаев побывал в компании "Кордай агротех", выпускающей трубки для капельного орошения.