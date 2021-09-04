Сборная Казахстана по футболу проиграла Финляндии с минимальным счетом

В Хельсинки состоялся отборочный матч Чемпионату мира-2022 между командами Финляндии и Казахстана, передает zakon.kz.

Наша сборная начала игру в экспериментальном составе. Большинство футболистов, которые играли в прошлом матче против Украины, в этот раз отсутствовали по разным причинам или сидели на скамейке запасных.

Герой прошлой игры Руслан Валиуллин пропускал данную встречу, ему дали отдохнуть перед следующей встречей 7 сентября с Боснией и Герцеговиной.

Первый тайм закончился нулевой ничьей. А начало второго отрезка матча началась атаками хозяев поля. И вскоре они добились своего, на 60-ой минуте встречи отличился нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало. Игрок, выступающий за немецкий Байер, забил красивый гол в ворота Игоря Шацкого.

Счет 1:0 продержался до финального свистка. Финны положили в свой актив три очка, а мы с двумя баллами замыкаем турнирную таблицу. Главный тренер казахстанской сборной Талгат Байсуфинов в день игры с финнами отметил свой день рождения. Ему исполнилось 53 года.

Куандык Шынасилов