Врач сравнил натуральные и синтетические витамины

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что натуральные витамины организм получает из продуктов питания, и от них гораздо больше пользы, поскольку они попадают прямо в цель, передает zakon.kz.

По его словам, раньше считалось, что лучше принимать их синтетический аналог.

Но аптечные витамины бьют по организму, как из пулемета, и очень часто плохо усваиваются, - сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Поэтому он посоветовал больше есть натуральные продукты: овощи, фрукты, мясо, курицу, рыбу.

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