70 тысяч шагов за неделю увеличивает продолжительность жизни - терапевт

Российский врач-терапевт Лидия Ионова рассказала о том, что регулярная ходьба может не только защитить от многих заболеваний, но и помочь в борьбе с депрессией, передает zakon.kz.

По словам специалиста, если человек делает более 10 тысяч шагов в день, он снижает риск возникновения не только физических, но и ментальных заболеваний.

Активация центральной нервной системы, в частности, мозжечка при движении приводит к тому, что у нас активируется система, которая отвечает за повышение настроения, ощущение радости, уменьшение болевых ощущений, - сказала Ионова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Она добавила, что шаги лучше считать не за один день, а сразу за неделю, так как бывают дни с разной активностью.

Общая сумма 70 тысяч шагов за неделю будет оптимальной. Физическая активность снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и увеличивает продолжительность жизни, - утверждает врач.

По словам Ионовой, последствиями малоподвижного образа жизни может стать повышение рисков заболеваний, к которым есть наследственная предрасположенность.