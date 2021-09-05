70 тысяч шагов за неделю увеличивает продолжительность жизни - терапевт

5 сентября 2021, 00:16
Фото: pixabay.com

Российский врач-терапевт Лидия Ионова рассказала о том, что регулярная ходьба может не только защитить от многих заболеваний, но и помочь в борьбе с депрессией, передает zakon.kz.

По словам специалиста, если человек делает более 10 тысяч шагов в день, он снижает риск возникновения не только физических, но и ментальных заболеваний.

Активация центральной нервной системы, в частности, мозжечка при движении приводит к тому, что у нас активируется система, которая отвечает за повышение настроения, ощущение радости, уменьшение болевых ощущений, - сказала Ионова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Она добавила, что шаги лучше считать не за один день, а сразу за неделю, так как бывают дни с разной активностью.

Общая сумма 70 тысяч шагов за неделю будет оптимальной. Физическая активность снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и увеличивает продолжительность жизни, - утверждает врач.

По словам Ионовой, последствиями малоподвижного образа жизни может стать повышение рисков заболеваний, к которым есть наследственная предрасположенность.


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