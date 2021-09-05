Употреблять макароны и картофель лучше в холодном виде - диетолог

Российский диетолог Антье Гал заявил, что популярные блюда, содержащие крахмал, нужно подавать холодными. Это касается распространенных на российских столах продуктов, которые обычно принято употреблять в горячем виде, - макарон, риса и картофеля, передает zakon.kz со ссылкой на ren.tv.

По словам диетолога, когда эти продукты становятся холодными, содержащийся в них крахмал вырабатывается как продукт разложения.

Это положительно влияет на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть, - рассказал Гал.

По его словам, крахмал в холодном виде усваивается подобно клетчатке, что приносит пользу для микрофлоры кишечника, а также для регулирования уровня сахара в крови.

Диетолог пояснил также, что повторный разогрев способен оказывать пагубное влияние на крахмал в этих продуктах.