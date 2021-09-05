Ярослава Шведова сыграет за выход в полуфинал US OPEN-2021

На кортах Нью-Йорка подходит к завершению первая неделя Чемпионата США по теннису, передает zakon.kz.

Еще семь дней болельщики тенниса по всему миру будут наслаждаться игрой своих любимых игроков. 12-го сентября финалом в мужском одиночном разряде закончится американский "Гранд Слэм".

Увидим ли мы представителей Казахстана в числе призеров, станет известно на следующей неделе. В одиночке у нас шансов нет, так как все наши посланцы проиграли.

А вот в парном разряде можем надеяться на некоторых из них. К примеру, Ярослава Шведова в дуэте с французом Фабрисом Мартеном в категории "микст" прошли в четвертьфинал US OPEN-2021.

Лучший парный игрок Казахстана среди мужчин Андрей Голубев со своим партнером Андреасом Мьесом из Германии удачно идут по турнирной сетке. На данный момент они прошли два круга соревнований.

Голубев

Казахстанско-российский тандем в лице Зарины Диас и Варвары Грачевой пока успешно отыграл первый круг, далее их ждут 15-е сеяные, чешки Бузкова/Храдецка.

Диас

Проиграла первый круг американского первенства наша лучшая юниорка Татьяна Николенко. Воспитанница восточно-казахстанского тенниса не смогла преодолеть старт квалификации. Ей помешала местная спортсменка Валенсия Ксю, которая была сильнее Татьяны - 6:3, 6:4 .

Николенко

Куандык Шынасилов