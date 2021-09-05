Дуров призвал пользователей сети отказаться от Netflix и TikTok

Основатель соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров отметил, что пользователи Сети часто предпочитают видеоролики изучению полезной информации, сообщает zakon.kz.

Об этом Дуров написал в своем канале в Telegram.

К сожалению, большинство людей предпочитают подпитывать сознание не реальными фактами, которые способны помочь нам изменить этот мир, а различными сериалами от Netflix или видео в TikTok, - написал он.

Так как на глубинном уровне человеческий мозг не может отличить вымысел от реальности, обилие развлекательного контента заставляет подсознание искать решение несуществующих проблем, пояснил Дуров.

Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала восстановить контроль над своим разумом, - считает предприниматель.

Дуров отметил, что для того, чтобы оставаться креативными и вести продуктивную деятельность, стоит отказаться от неуместного контента, предлагаемого алгоритмами рекомендаций в социальных сетях и на стриминговых сервисах.