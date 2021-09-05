Заболеваемость COVID-19 в Казахстане идет на спад

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 сентября 2021 года. Спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах, кроме ЗКО, СКО и Туркестанской области. К примеру, в Алматы число заразившихся за сутки уменьшилось на 97 человек, в Шымкенте - на 46, а в Карагандинской области - на 52 человека. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в СКО, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 302,

в городе Алматы – 1169,

в городе Шымкент – 161,

в Акмолинской области – 236,

в Актюбинской области – 293,

в Алматинской области – 327,

в Атырауской области – 176,

в ВКО – 176,

в Жамбылской области – 101,

в ЗКО – 112,

в Карагандинской области – 504,

в Костанайской области – 227,

в Кызылординской области – 122,

в Мангистауской области – 219,

в Павлодарской области – 258,

в СКО – 87,

в Туркестанской области – 98.

Всего в стране подтверждено 812 999 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6620 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 792,

в городе Алматы - 1105,

в городе Шымкент - 639,

в Акмолинской области - 281,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 469,

в Атырауской области - 681,

в ВКО - 156,

в Жамбылской области - 265,

в ЗКО - 65,

в Карагандинской области - 1121,

в Костанайской области - 196,

в Кызылординской области – 129,

в Мангистауской области - 281,

в Павлодарской области - 244,

в СКО - 124,

в Туркестанской области - 72.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 716 645 человек.