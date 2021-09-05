Еще один регион Казахстана покинул "красную зону" по COVID-19

5 сентября 2021, 09:10
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Кызылординская область перешла из "красной" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 сентября 2021 года

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская,, Мангистауская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.


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