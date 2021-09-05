Пожар охватил двухэтажный банный комплекс в Алматы

Утром 5 сентября пожар охватил банный комплекс в городе Алматы, сообщает zakon.kz.

5 сентября 2021 года в 7:49 утра пожарные расчеты выехали в Медеуский район, ул. Керей и Жанибек хандар, 452. По прибытии установлено горение парильного помещения двухэтажного банного комплекса "Ля купель". Здание - из пеноблока, отделанное деревом, создалась угроза распространения на близлежащие два здания комплекса, - говорится в сообщении ДЧС города Алматы.

В связи с сильным задымлением задействованы звенья газодымозащитной службы. Для обнаружения скрытых очагов горения очага пожара применены тепловизоры. Произошло частичное обрушение потолочного перекрытия второго этажа, пожарные с соблюдением техники безопасности ввели пожарные стволы на тушение и защиту смежных помещений.

Проложены магистральные линии, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, также производится забор воды от мотопомпы из открытого водоисточника на территории комплекса, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. В связи с тем, что район маловодный, дополнительно организован подвоз воды "Алматы су".

Со слов администрации, в комплексе отдыхающих не было.