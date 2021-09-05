Психолог указала на явный признак проблем с психикой у ребенка

Систематическая жесткость и агрессия по отношению к игрушкам может быть признаком проблем с психикой у ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Пятый канал.

Об этом предупредила детский психолог Полина Заргарова.

Периодические случаи необязательно являются тревожными звоночками, потому что настроение у маленьких детей часто меняется. Поэтому нужно понаблюдать за отношением к игрушкам в динамике, сообщила специалист.

Существует даже "игровая" терапия, в рамках которой врачи наблюдают за поведением ребенка во время игры. Различные маркеры могут указывать на климат в семье и самочувствие пациента. Например, склонность ломать построенные пирамидки часто бывает признаком недовольства, а дети, целующие и укладывающие своих кукол спать, живут в спокойной обстановке.