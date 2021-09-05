В НАТО увидели опасность в создании собственной армии Евросоюза

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание общей армии Европейского союза (ЕС) представляет опасность, поскольку может разобщить Европу и ослабить Североатлантический альянс, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Telegraph.

Генсек подчеркнул, что приветствует усилия Евросоюза по обороне, однако никакое формирование не сможет заменить НАТО.

Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу. Отчасти дело в деньгах, так как 80 процентов наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС, — добавил он.

Столтенберг указал, что не входящие в Евросоюз европейские государства, а именно Великобритания, Исландия и Норвегия, а также США, Канада и Турция играют ключевую роль в обеспечении европейской безопасности, поэтому любая попытка создать параллельные структуры или продублировать систему командования лишь ослабит взаимодействия, поскольку ресурсы ограничены.

Генсек заключил, что конкретных предложений по созданию вооруженных сил ЕС с НАТО пока не обсуждалось, детали альянсу неизвестны.