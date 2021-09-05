Число заразившихся коронавирусом в России превысило 7 млн

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 18 645, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 18 645 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 397 (7,5%) без клинических проявлений, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время в стране зарегистрировано 7 012 599 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.