Один человек погиб, трое пострадали при столкновении двух иномарок в Уральске

5 сентября 2021, 15:02
Фото: pixabay

Днем 5 сентября в городе Уральск по улице Жангир хана произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Nissan, сообщает zakon.kz со ссылкой на МойГород

Audi ехал по направлению к городу, Nissan в противоположенную сторону.

Со слов водителя Audi , его подрезала предположительно "Приора" и он во избежание столкновения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan. В аварии пострадали три человека и погиб водитель Nissan.

На месте происшествия работают полицейские.


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