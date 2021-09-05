Один человек погиб, трое пострадали при столкновении двух иномарок в Уральске

Днем 5 сентября в городе Уральск по улице Жангир хана произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Nissan, сообщает zakon.kz со ссылкой на МойГород

Audi ехал по направлению к городу, Nissan в противоположенную сторону.

Со слов водителя Audi , его подрезала предположительно "Приора" и он во избежание столкновения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan. В аварии пострадали три человека и погиб водитель Nissan.

На месте происшествия работают полицейские.