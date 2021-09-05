К крупному пожару в Алматы спасатели добираются в пешем порядке

Это территория области, но в связи с большим количеством звонков от жителей мкр. "Думан" пожарные расчеты Алматы были высланы немедленно, передает zakon.kz.

В 16:05 пожарные расчеты направлены в Медеуский район. В мкр. "Думан" по ул. Аман боктер, около дома 46, горит сухостой на склоне горы. Пожарные следуют в пешем порядке, - рассказали в пресс-службе ДЧС города.

Как уточняется, к месту дополнительно направлен сводный отряд по тушению природных пожаров.

С северной стороны создалась угроза перехода огня на частный сектор и расположенные на его территории резиновые покрышки, на их защиту поданы стволы. На месте работают 38 человек ДЧС Алматы, восемь единиц техники и семь человек л/с ДЧС Алматинской области, две единицы техники, - отметили в ДЧС.

Площадь пожара уточняется. Известно, что первый очаг предварительно составил один гектар, второй - 1,5 га, но их может быть и больше.