На давку в общественном транспорте во время карантина жалуются жители Актау

Местные жители жалуются на нехватку автобусов маршрута №105, передает zakon.kz.

На видео видны забитые автобусы и люди без масок, которые пытаются хоть как-нибудь попасть в салон общественного транспорта.

Это у нас происходит изо дня в день. Чтоб доехать до города на работу, приходится пропускать два-три автобуса, так как они забиты людьми. Все автобусы старые и маловместительные "ПАЗики". Речи о социальной дистанции, конечно, нет, - приводит Lada.kz слова жителей.

Как уточняется, происходит двоякая ситуация: в магазины пускают по "Ashyq", а в общественном транспорте не могут обеспечить безопасные условия.

В выходные дни, как говорят пассажиры, происходит аналогичная ситуация.

В пресс-службе акимата Мунайлинского района сообщили, что во время мониторинга ресторанов проверяли на соблюдение карантинных мер и автобусы.

Была проведена разъяснительная работа, но проблема выходит из-под контроля в связи с недостаточным количеством автобусов, - говорят чиновники.

Так как маршрут №105 является областным, как объяснили в акимате Мунайлинского района, то ответственно за него управление транспорта и автомобильных дорог.

В свою очередь, в управлении транспорта и автомобильных дорог региона заявили, что по видеозаписи не ясно, когда это было, и не известны государственные номера автобусов.