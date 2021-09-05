Казахстанские спасатели стали чемпионами мира в боевом развертывании

В Караганде прошел заключительный этап соревнований в рамках чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, передает zakon.kz.

Девять мужских и пять женских команд боролись за первенство в боевом развертывании. Этот командный вид пожарно-спасательного спорта имитирует действия огнеборцев при прибытии на пожар. Суть этой дисциплины в быстром и правильном прокладывании магистральной рукавной линии и "поражении" мишени струей воды, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Мишень считается пораженной после заполнения емкости десятью литрами воды через отверстие в центре мишени.

Состязания среди мужских команд завершились победой сборной Казахстана с результатом 25,55 секунды.

Второе место завоевала команда Чешской Республики с результатом 26,85 секунды. На третьем месте - сборная Австрийской Республики с результатом 27,14 секунды.

По итогам упорной борьбы среди женских команд первое место по праву заняла команда Чешской Республики с результатом 26,35. На втором месте с результатом 26,67 секунд команда Республики Беларусь. Третье место с результатом 27,04 секунды заняла команда Казахстана.