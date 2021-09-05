За массовое ДТП оштрафован 19-летний водитель в Павлодаре

19-летний водитель оштрафован на более чем 58 тысяч тенге, передает zakon.kz.

В ДТП, которое произошло в областном центре 16 августа 2021 года около 15:45, повреждены четыре транспортных средства. Молодой человек на Jaguar S-Type, двигаясь по улице Лермонтова, напротив дома 119 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Camry, - пишет Pavlodarnews.kz.

От удара седан кинуло на Audi B4, которая в свою очередь совершила столкновение с кроссовером Acura MDX.

Дело в отношении молодого водителя за совершение дорожно-транспортного происшествия рассмотрел Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара.

Правонарушитель вину признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что, переволновавшись, перепутал педали газа и тормоза, - рассказали в пресс-службе суда. - Молодой человек признан виновным по части 1 статьи 610 КоАП, ему назначено взыскание в виде административного штрафа в доход государства в размере 58 340 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.