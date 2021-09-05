Об опасности дредов рассказала врач

Российский доктор медицинских наук, дерматолог-трихолог Юлия Галлямова заявила, что дреды противопоказаны людям с тонкими волосами, передает zakon.kz.

Они на самом деле вредны, потому что у трихологов достаточно давно, еще со времен африканских дредов, существует понятие тракционной алопеции. Это когда медленно, но верно мы вытягиваем волосы из волосяного фолликула, - говорит эксперт в интервью с радиостанцией "Говорит Москва".

По ее словам, настолько сложный механизм был создан природой, чтобы растущий волос не выдернули.

Он рассчитан на то, чтобы сохранить именно ростковую часть, проще говоря сосочек фолликула, потому что это сердце, откуда растет сам волос. И вот из-за повреждения волосяного сосочка волосы перестают расти, - говорит Галлямова.

По ее словам, в случае с дредами возникает риск механическим путем разрушить его. Так, основной опасностью является облысение. Трихолог отмечает, что в зависимости от силы и длительности воздействия оно может быть локальным. Дреды, в частности, способны вызвать как временную потерю волос очажками, так и стойкую, когда у человека полностью разрушается волосяной сосочек, а фолликул замещается соединительной тканью и волосы больше не растут.