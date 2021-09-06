Названы топ-3 самых ревнивых знаков зодиака

Период пандемии заставил влюбленные пары проверить их отношения на прочность. Самые недоверчивые начали усиленно следить за переписками своих вторых половинок, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Астрологи уверены, что на такую черту как ревность влияет и знак зодиака, под которым родился человек.

Специалисты провели опрос и составили рейтинг самых недоверчивых знаков. Так, в слежке за возлюбленными признались 75% опрошенных Львов, на втором месте расположились Раки — 71%, далее идут представители знака зодиака Рыбы — 69%.

Исследование американской площадкой OnBuy.com показало, что 41% женщин и 60% мужчин недовольны своей сексуальной жизнью, которая стала однообразной в период изоляции. Именно из-за этого некоторые начали искать "любовь" на стороне.