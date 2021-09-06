Врач оценил пользу витаминов при COVID-19

Помогут ли витамины и микроэлементы справиться с коронавирусной инфекцией и быстрее восстановиться, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Об этом рассказал врач Андрей Золотарев.

Нехватка витаминов влечет за собой ухудшение здоровья и различные патологии. Рекомендаций по обязательному применению микроэлементов для лечения коронавируса нет, но иногда врачи назначают C, D, селен и цинк, передает радио Sputnik.

Коронавирус чаще всего повреждает слабые участки организма. Если мы говорим о дефиците витаминов у человека до начала заболевания, то, естественно, необходимо их принимать и для восстановления, — пояснил Золотарев.

Витамины и минералы могут рекомендовать при диабете, железодефицитной анемии. Самостоятельно принимать решения об употреблении микроэлементов для лечения не стоит, особенно после болезни, предупредил врач.