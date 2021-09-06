Есть пострадавшие: ДТП с участием трех иномарок произошло в Алматы

Минувшей ночью на Илийском тракте, не доезжая до 70 разъезда, произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает zakon.kz.

Кроссовер Chevrolet Tracker двигался по Илийскому тракту в северном направлении. По словам водителя Chevrolet, следом за ним на высокой скорости ехал автомобиль Hyundai Accent, который байговал с Toyota Windom.

Когда Chevrolet начал останавливаться, чтобы совершить разворот, Windom успел притормозить, тогда как во избежание удара водитель Hyundai вырулил на полосу встречного движения, однако все равно зацепил Tracker. В результате Chevrolet закрутился и опрокинулся на бок.

Неуправляемый Accent закрутило на проезжей части, и он врезался в Toyota Ipsum, которая ехала навстречу.

В результате ДТП пострадали водитель Hyundai, пассажирка Chevrolet и пассажир Toyota.

Остальных участников ДТП осмотрели на месте происшествия.