Смертность от COVID-19 в Казахстане пошла на спад

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 6 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 6 сентября лечение от КВИ продолжают получать 93 014 человек (85 418+ и 7596 КВИ-), из них в стационарах находятся 21 074 пациента, на амбулаторном уровне - 71 940.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 1491 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести - 425,

• на аппарате ИВЛ - 201.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 6 сентября 2021 года

4.09.2021 г. зафиксировано 67 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 35 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 71 292, летальных случаев - 4572, выздоровевших - 59 124.

На 5 сентября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 839 097 человек, вторым компонентом - 5 662 697 человек.