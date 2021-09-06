Технологии LG для управления цифровыми активами

Ситуация на рынке криптовалют волнует даже тех, кто такими активами не владеет. Виртуальная экономика наращивает обороты и становится частью нашей повседневной жизни. Хотя такое положение дел вряд ли можно было предположить в далеком 1990 году, когда появилась первая платежная система. На заре 90-х специалист по криптографии Дэвид Чом разработал DigiCash – это был первый централизованный протокол для конфиденциальных платежей. Компания присутствовала на рынке восемь лет, а затем объявила себя банкротом. Новая система, о которой заговорил весь мир, появилась в 2009 году. Некто под псевдонимом Сатоси Накамото разработал платежную систему – биткоин.

Тогда же появился термин "криптовалюта" и началось формирование рынка и новые "игроки" – альткоины (так называют все появившиеся после биткоина криптовалюты). Однако биткоин до сих пор остается самой популярной и дорогой криптовалютой.

Сегодня вся цифровая валюта, основанная на технологии блокчейн, активно используется для оплаты онлайн-товаров и услуг. Также появилась технология NFT (невзаимозаменяемый токен) – сертификат уникальности объекта, который подтверждает право на владение цифровым активом, например, произведением цифрового искусства. Это особый род инвестиций, который подходит для ценителей цифровых артефактов и арт-объектов. Если же вы предпочитаете ставший классикой вариант капиталовложений, а именно покупку криптовалюты, то вам необходим подходящий дисплей, который позволит отслеживать ситуацию на виртуальном рынке.

34-дюймовый монитор UltraWide™ Full HD с соотношением сторон 21:9 и матрицей IPS поможет вам всегда быть в курсе всех изменений. Ultra Wide – это монитор с самым большим экраном в линейке LG. Вы сможете разместить на рабочем пространстве пару графиков, таблицу и мессенджер без необходимости использовать Alt + tab для переключения между окнами. Нужно открыть несколько окон, для которых требуется больше экранного места? Просто измените настройки монитора с помощью нескольких щелчков мышью.

IPS-матрица обеспечивает широкий угол обзора, высокую точность цветопередачи с 95%-ным охватом цветового спектра sRGB и высокое качество изображения. А технология Flicker Safe, которая установлена в мониторах UltraWide заботиться о здоровье ваших глаз – она уменьшает невидимое мерцание на экране.

Помимо 34-дюймовых моделей UltraWide в серии представлены модели поменьше – 29 и 27-дюймовые дисплеи. Ознакомиться со всей линейкой мониторов LG можно здесь.